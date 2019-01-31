Освободить от платы за вывоз «сухого» мусора хотят жителей России

21:40, 31 января 2019, ПАИ

Вице-премьер Алексей Гордеев предлагает не взимать с населения платы за вывоз «сухих» отходов. Об этом он заявил на первом заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами 31 января в Москве, сообщает «Интерфакс».

«Перспективу вижу в том, чтобы вывоз «сухих» отходов для жителей стал бесплатным с учетом, что это материальные ресурсы, которые будут поступать в экономику нашей страны», - заявил Алексей Гордеев

По его словам, «сухие» отходы - это пластик, бумага, стекло, металл - то, что может быть направлено на переработку.

Алексей Гордеев напомнил, что с 1 января этого года в РФ вступил в силу закон, который предписывает переход на новую систему обращения отходов. К настоящему времени эта работа началась в более чем 80% регионах.

«В регионах появляются региональные операторы - главные ответственные за соблюдение природоохранного законодательства по всей цепочке движения твердых бытовых отходов, по обращению с этими отходами, - сказал он. - Главный вопрос связан с тем, чтобы мы снизили нагрузку на природу и навели полный порядок в этом деле, имея в виду экологический аспект».

Как отметил Алексей Гордеев, одной из важных задач является переход в течение года на приём отходов в два контейнера - для «сухих» и «мокрых» (органических) отходов.