Больше тратить денег на бензин и питание стали россияне

11:15, 01 февраля 2019, ПАИ

Россияне стали тратить больше на АЗС, в супермаркетах и заведениях общепита, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные статистики крупнейшего оператора фискальных данных ООО «Такском».

Согласно данным компании, за период с 1 по 25 января этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек граждан на автозаправках вырос на 8%, при этом стоимость топлива повысилась незначительно.

Эксперты связали это с увеличением НДС и повышенным спросом россиян на сопутствующую продукцию.

Больше всего за тот же период увеличилась средняя сумма покупки в супермаркетах и гипермаркетах — на 11%. Расходы на питание в общественных заведениях выросли на 9%. Прежде всего это связано с инфляцией, отметили эксперты.

Вместе с тем средний чек на алкогольную продукцию снизился на 2%. В компании это объяснили повышенным интересом к спиртному в декабре прошлого года, когда население страны готовилось к новогодним праздникам.