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Общество

Движение «ЭКА» приглашает псковских учителей провести урок «Чистый город начинается с тебя»

Движение «ЭКА» приглашает учителей Псковской области провести урок «Чистый город начинается с тебя» для учеников 1-4 классов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, задача урока - научить школьников снижать свой экологический след, например, с помощью ответственного обращения с отходами и экономии ресурсов.

«Основная цель проекта - сформировать у ребят понимание, что в решении глобальных экологических проблем важны ежедневные действия каждого. В ходе урока ребята будут раскрывать секреты героев-экоспасателей и выяснят, что чистота на улицах родного города во многом зависит от каждого из них -   от того, как они обращаются с мусором и насколько рационально используют воду и электроэнергию», - пояснили авторы проекта.

Кроме того, школьники смогут применить полученные знания и навыки на практике и с помощью учителей реализовать некоторые экоинициативы в своей школе: например, наладить раздельный сбор отходов, подарить вещам вторую жизнь, организовать посадку деревьев в школьном дворе или сдать макулатуру в переработку. «Для ребят это пример того, как с помощью простых действий можно сделать мир вокруг лучше и помочь природе», - подчеркнули в движении «ЭКА». 

Для того, чтобы провести урок в своих классах, учителям необходимо зарегистрироваться на сайте экоспасатели.рф и скачать материалы занятия, которые были подготовлены профессиональными педагогами и методистами, биологами, экологами, дизайнерами. Каждый комплект включает методическое пособие и видеогид для подготовки урока, анимированную презентацию, набор материалов для выполнения интерактивных игровых заданий и складную книжку-памятку с полезными советами, которую ребята смогут забрать с собой.

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