Успехи региональных властей предлагается оценивать по оплате услуг ЖКХ
Представители Минэкономразвития РФ предложили ввести новый критерий оценки эффективности региональных властей, исходя из платежной дисциплины их подведомственных учреждений. Соответствующий законопроект уже направлен в Правительство, сообщает газета «Известия».
В частности, работа губернаторов будет признана успешной в случае оплаты местными бюджетными организациями счетов за энергоресурсы.
По состоянию на 1 ноября прошлого года общий объем задолженности в ЖКХ составлял 1,3 трлн рублей. По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, на долю муниципальных бюджетных учреждений приходится треть неуплаченной суммы, при этом зачастую это связано с недостаточным финансированием. Поэтому во время оценки главы региона следует учесть предпринимаемые им меры — например, о проведении энергоэффективных мероприятий на объектах.
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов предложил включить в число предприятий, влияющих на оценку деятельности губернатора, ТСО и управляющие компании коммунального комплекса. Они имеют большие долги в сфере ЖКХ и связаны с представителями муниципальной или региональной власти, отметил эксперт.