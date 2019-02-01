Успехи региональных властей предлагается оценивать по оплате услуг ЖКХ

11:44, 01 февраля 2019, ПАИ

Представители Минэкономразвития РФ предложили ввести новый критерий оценки эффективности региональных властей, исходя из платежной дисциплины их подведомственных учреждений. Соответствующий законопроект уже направлен в Правительство, сообщает газета «Известия».

В частности, работа губернаторов будет признана успешной в случае оплаты местными бюджетными организациями счетов за энергоресурсы.

По состоянию на 1 ноября прошлого года общий объем задолженности в ЖКХ составлял 1,3 трлн рублей. По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, на долю муниципальных бюджетных учреждений приходится треть неуплаченной суммы, при этом зачастую это связано с недостаточным финансированием. Поэтому во время оценки главы региона следует учесть предпринимаемые им меры — например, о проведении энергоэффективных мероприятий на объектах.

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов предложил включить в число предприятий, влияющих на оценку деятельности губернатора, ТСО и управляющие компании коммунального комплекса. Они имеют большие долги в сфере ЖКХ и связаны с представителями муниципальной или региональной власти, отметил эксперт.