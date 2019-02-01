Рост тарифа за вывоз мусора намерено сдерживать Минприроды

09:55, 01 февраля 2019, ПАИ

Министерство природы России намерено сдерживать рост тарифов за вывоз мусора, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Дмитрия Кобылкина после первого заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

«Мы не собираемся делать никаких резких скачков повышения тарифов... Безусловно, в дальнейшем при создании публично-правовой компании [Российский экологический оператор], мы будем учитывать все пожелания территорий, связанных с тем, чтобы население России не получало увеличения в платежке», - сказал Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что в целом по России средний рост коммунальных платежей в январе составил 5,7%, в то время как по мусору повышение составило 2,4% (максимально - 11%, а минимально - 2%).

«Безусловно, есть такие отдалённые населенные пункты, как наши деревни, сёла, аулы, там, где традиционно люди должны, на наш взгляд, платить по факту накопления мусора, а не просто получать стандартную платежку. Этой работой мы сейчас занимаемся, и в ближайшее время будут введены изменения в нормативную документацию», - добавил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, с 1 января в России вступила в силу новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – ООО «Экопром», дочерняя компания ООО «Мехуборка».