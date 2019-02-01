За нарушения в трудовых договорах оштрафована новоржевская организация
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Экос» в Новоржевском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе внеплановой проверки было установлено, что трудовые договоры не содержат обязательные для включения условия: срок действия и причины заключения срочного трудового договора, условия труда на рабочем месте и другие.
Выявленные нарушения стали основанием для наложения административного штрафа.