Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 2 февраля
2 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составит от – 3 до +2 градусов.
Будет дуть ветер юго-восточного направления 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление - низкое.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.