Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 2 февраля

14:57, 01 февраля 2019, ПАИ

2 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составит от – 3 до +2 градусов.

Будет дуть ветер юго-восточного направления 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.