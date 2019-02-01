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Общество

Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области 2 февраля

2 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха составит от – 3 до +2 градусов.

Будет дуть ветер юго-восточного направления 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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