Ольга Милонаец: Вопрос недопущения необоснованного роста цен на ТВ-приставки на период перехода на цифровой формат вещания взят на контроль

12:20, 01 февраля 2019, ПАИ

Псковское управление федеральной антимонопольной службы взяло на контроль вопрос недопущения необоснованного роста цен на ТВ-приставки на период перехода на цифровой формат вещания. Об этом на рабочем совещании по вопросу перехода на цифровое эфирное телевизионное вещание на территории Псковской области заявила руководитель регионального ведомства Ольга Милонаец, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФАС.

Глава ведомства уточнила, что в соответствии с поручением ФАС России организован мониторинг цен на пользовательское оборудование для приема цифрового сигнала.

«Мы уже имеем данные по наличию оборудования в наших магазинах, остатках, ценах и поставщиках. На сегодняшний день ситуация под контролем», - заверила Ольга Милонаец.

Она обратила внимание на отсутствие необходимости обязательного приобретения оборудования для приема цифрового сигнала гражданами, которые являются абонентами кабельных сетей, которых в Пскове, по ее словам, большинство, а также владельцам спутникового оборудования (тарелок). «Не стоит сегодня сломя голову бежать в магазин и скупать приставки. Не ведитесь на недобросовестную рекламу - оборудование понадобится не всем», - подчеркнула Ольга Милонаец.

Глава регионального УФАС пояснила, что оборудование необходимо для приема цифрового телесигнала только в том случае, если телевизор подключен к «коллективной» или собственной антенне, а также если телевизор не имеет встроенного приемника цифрового сигнала.

В ходе совещания обсуждались также вопросы по разработке мер по покрытию вещанием населенных пунктов, в которых невозможен прием эфирного телевизионного цифрового сигнала, о потребности в оборудовании для приема цифрового телесигнала в муниципальных образованиях Псковской области, о мониторинге наличия и стоимости необходимого оборудования в торговых сетях, о финансовой поддержке слабо-защищенных групп населения, которые не в состояни приобрести необходимо оборудование.

Напомним, план отключения аналогового телевидения в России утвержден решением правительственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года. Псковская область вместе с 56 другими регионами входит в третий этап отключения аналогового сигнала. Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Псковской области будет отключено 3 июня.

Добавим, что на официальном сайте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» можно узнать, как правильно подобрать оборудование и другие вопросы по его подключению.