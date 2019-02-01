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Общество

Замминистра Минкомсвязи: Потребность регионов РФ первой волны перехода на «цифру» в приставках покрыта

Потребность населения семи регионов России первой волны перехода на цифровое вещание в приставках покрыта. Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 31 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«Общая совокупная потребность семи регионов первой очереди в приставках составляет 200 тысяч. То есть на сегодняшний день у нас объем приставок вдвое превышает заявленную потребность регионов», – сказал Алексей Волин и напомнил, что минимальная цена приставки составляет порядка тысячи рублей.

На пресс-конференции также было объявлено, что все семь регионов первой волны отключения аналогового телевещания находятся в высокой степени готовности. «Ни один из семи регионов первой очереди, которые отключаются 11 февраля, не вызывает у нас ни малейшего беспокойства. Я могу также сказать, что наши постоянные контакты с 20 регионами второй очереди, которые отключаются 15 апреля, показывают, что подавляющее большинство из них уже готово к полноценному переходу на «цифру» и отключению аналогового вещания», - заявил Алексей Волин.

Напомним, 11 февраля аналоговые передатчики будут отключены в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. 15 апреля аналоговое вещание прекратится в 20 регионах, 3 июня – в остальных 57, в том числе в Псковской области.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы». К новому году во всех регионах полностью заработали цифровые телесети.

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