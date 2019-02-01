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Общество

48 обращений псковичей сняли с контроля городские власти

48 обращений псковичей сняли с контроля городские власти, в том числе 41 - в связи с выполнением судебных решений по приобретению благоустроенного жилья для детей-сирот и инвалидов. Заседание комиссии по оценке обращений граждан под руководством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова прошло сегодня, 1 февраля, в Псковской городской Думе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

В совещании также приняли участие заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас, и. о. начальника Управления по строительству и капремонту администрации Пскова Павел Андреев, начальник Управления по учету и распределению жилой площади администрации города Сергей Хмелев, начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, депутаты Псковской городской Думы Григорий Стороненков и Александр Баев.

Всего в едином реестре обращений граждан на 1 февраля 2019 года находились 265 обращений, сняты с контроля ввиду их исполнения - 50.

Для включения в реестр на сегодняшнем совещании были рассмотрены ещё 36 обращений, из них 13 - по контролю за исполнением обращений граждан, требующих длительного срока исполнения и 23 судебных решений. Одно из них было включено в реестр по предложению депутата Григория Турчина.

Также три обращения - об организации пешеходного перехода, строительства тротуара и вопрос о проектировании строительства дорожной сети на улицах Алехина и Технической - были рассмотрены с целью включения в реестр по предложению городского парламентария Григория Стороненкова.

Создание «Единого реестра обращений граждан», требующих длительного срока исполнения и судебных решений, депутаты Псковской городской Думы утвердили на очередной 3-й сессии. Появление документа было инициировано главой Пскова Иваном Цецерским. Реестр стал частью политики по формированию бюджета города с учетом финансирования мероприятий, необходимых для решения вопросов, поставленных в обращениях граждан. Решение о включении в данный реестр тех или иных обращений принимает специальная комиссия, итоги работы ежеквартально заслушиваются на заседании профильных комитетов Псковской городской Думы и направляются главе города.

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