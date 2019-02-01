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Общество

Денис Матвеев: Около 60 волонтеров помогут в настройке цифрового телевидения в Псковской области

Около 60 волонтеров окажут помощь населению Псковской области в настройке оборудования по переходу на цифровое телевидение, сообщил Псковскому агентству информации начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

Он рассказал, что уже сформирована группа из студентов Псковского государственного университета, которые состоят в команде #Команде2018. Денис Матвеев отметил, что уже 7 февраля пройдет их обучение сотрудниками Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Денис Матвеев

«Ребятам будут показаны основные принципы настройки оборудования, его сопоставления, как определять аналоговый и цифровой сигналы и так далее, – сказал он и подчеркнул, что команда подобрана таким образом, что волонтер будет в каждом районе. «Это студенты, которые на выходные уезжают домой и могут помогать консультациями в настройке такого оборудования», – сказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации региона.

Денис Матвеев также сообщил, что в каждом муниципалитете есть молодежные советы, созданные при поддержке Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, через которых непосредственно будет оказываться помощь по настройке этого оборудования.

«Мы понимаем, что есть категория граждан, которым понадобится помощь в настройке данного оборудования», – добавил он.

Напомним, что особенности перехода региона с аналогового на цифровое вещание губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным в ноябре прошлого года. В Псковской области к переходу на «цифру» введены в эксплуатацию все предусмотренные проектом 27 объектов сети цифрового эфирного вещания. Почти 100% населения имеет сегодня возможность смотреть цифровое телевидение — им доступны 20 бесплатных каналов I и II мультиплексов.

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволит существенно повысить качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, сэкономить частотный ресурс, а также предоставить возможность развития новых современных услуг.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут уточнить по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02

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