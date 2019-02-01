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Общество

«Гробница малыша Тутанхамона» должна заинтересовать псковского зрителя, уверен Андрей Пронин

Новый спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» должен заинтересовать зрителя, уверен арт-директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Андрей Пронин. «Новая пьеса, новая режиссура, знакомые артисты. Я бы пошел», - заявил он на пресс-конференции сегодня, 1 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. Андрей Пронин добавил, что 2 марта спектакль будет показан в Санкт-Петербурге. 

Напомним, первую постановку молодого американского драматурга Оливии Дюфо не только в России, но и в Европе, зрители псковского драмтеатра увидят 9 февраля. Над спектаклем работает режиссер Елизавета Бондарь, в ролях - Наталья Петрова, Дарья Чураева, Денис Кугай, Валентина Банакова. В роли бога Анубиса – народный артист России Юрий Новохижин. 

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