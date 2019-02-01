Со счёта должника псковские приставы списали больше 13 млн рублей

22:05, 01 февраля 2019, ПАИ

Отделе судебных приставов (ОСП) по взысканию алиментных платежей по Пскову и Псковскому району обращением взыскания на денежные средства должника с банковского счета списано задолженностей на общую сумму в более 13 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении должника, юридического лица, находится 9 исполнительных производств о взыскании различных видов задолженностей, в том числе и в бюджет Российской Федерации, на общую сумму в 13 миллионов 130 тысяч рублей.

В ходе работы над исполнительным производством судебным приставом-исполнителем на банковские счета, обнаруженные в кредитных организациях, было обращено взыскание. При поступлении денежных средств, со счета организации-должника произошло списание задолженности. Всего со счета было списано 13 миллионов 44 тысячи рублей.

Таким образом, 8 из 9 исполнительных производств в отношении данной организации будут окончены фактическим исполнением. Организации, чтобы не быть в должниках, необходимо оплатить оставшиеся 85,7 тысяч рублей.

Отметим, что благодаря обращению взыскания на счёт должника - юридического лица, в отношении которого исполнительные производства находятся в ОСП Дновского и Дедовичского районов, было списано 467 тысяч рублей. Данная примененная мера позволила судебным приставам-исполнителям из Дно, окончить фактическим исполнением 11 исполнительных производств в пользу налоговой службы.

Добавим, что действия судебного пристава-исполнителя в данных случаях регламентируются ФЗ «Об исполнительном производстве», которым определен порядок обращения взыскания на имущество должника. В ч. 3 ст. 69 сказано, что взыскание обращается в первую очередь на денежные средства…, в том числе «находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях».