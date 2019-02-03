Торжественный митинг в честь 76-ой годовщины победы в Сталинградской битве прошёл в Пскове

09:15, 03 февраля 2019, ПАИ

2 февраля в день Воинской славы России в Пскове прошел торжественный митинг, посвященный 76-ой годовщине победы в Сталинградской битве, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

У могилы Неизвестного солдата собрались представители молодежи, командование и военнослужащие 76-ой Гвардейской Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, члены общественной организации «Собрание высшего офицерского состава», воспитанники Центра «Патриот» и Псковского кадетского корпуса, курсанты Псковского филиала ФСИН России, представители силовых структур, муниципальной и региональной власти.

Руководитель общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» Валентин Костенко в своем обращении к собравшимся напомнил историческое значение Сталинградской битвы и отметил, что мужество и героизм всех его участников, от командующих армиями до рядовых солдат, были беспрецедентными.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев от имени городских властей выразил слова благодарности ветеранам битвы на Волге за стойкость, мужество и несгибаемую волю к победе, призвал всех помнить и быть достойными подвига солдат и офицеров.

Он также напомнил, что за мужество и героизм личного состава, проявленные именно в ходе Сталинградской битвы, приказом НКО СССР от 1 марта 1943 года № 107 157-я стрелковая дивизия преобразована в 76-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая затем стала знаменитой 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизией.

Слова приветствия также прозвучали от воспитанников Псковского кадетского корпуса.

Собравшиеся почтили память павших на волжских берегах минутой молчания и возложили цветы к подножию монумента.

Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Она стала одним из переломных моментов в ходе Второй мировой войны. После нее немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. В Сталинграде бои шли за каждый квартал и каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. 200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю как крупнейшая сухопутная боевая операция в истории мировых войн.