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Общество

С историей и современностью Петропавловской крепости познакомились дети из Псковской области

Дети из Псковского, Печорского районов и Пскова побывали на экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках проекта «Путешествие к истокам» ПОООМС «Дети - наше будущее». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, ребята посетили место, откуда началось строительство Петербурга —  Петропавловскую крепость.

Экскурсоводы рассказали детям историю строительства Петропавловской крепости, а после ответили на их вопросы.

Участники экскурсии познакомились также с современностью Петропавловской крепости - побывали на фестивале ледовых скульптур, где в частности были представлены  атланты Эрмитажа и ледяной дом. Кроме того, дети загадали свои желания у большой свиньи-копилки – символа 2019-го года.

В завершении экскурсии все ее участники посетили Выборгский дворец культуры, где смогли посмотреть спектакль.

Отметим, проект «Путешествие к истокам» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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