Агентство стратегических инициатив проводит целевой отбор лидерских проектов

18:16, 04 февраля 2019, ПАИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) проводит целевой отбор в программу акселерации городских инициатив «100 городских лидеров», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Программа «100 городских лидеров» направлена на вовлечение в повестку по созданию комфортной городской среды активных граждан, которые уже сегодня хотят что-то изменить к лучшему в своем городе», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета агентства.

Подать заявку на участие в отборе можно через платформу www.100gorodov.ru — для этого необходимо представить свой проект по изменению города к лучшему, команду проекта, а также записать мотивационное видео. Прием заявок продлится до 10 февраля.

Наиболее сильные заявки отберет экспертный совет АСИ по развитию городов.

Для финалистов программы Центр городских компетенций АСИ проведет курс акселерации. Под руководством наставников будут организованы проектные сессии, воркшопы, стажировки в других городах России, а также инвест-питчинг с крупнейшими институтами развития.

«Этот проект даст возможность жителям любого города подать свой проект на нашу платформу. Самые интересные проекты <…> Агентство готово вместе с Росатомом, ВЭБом, ДОМ.рф брать на поддержку и сопровождение, обеспечивая необходимыми ресурсами — акселерацией, наставниками, моделью взаимодействия с региональными органами власти, с бизнесом, — подчеркнула Светлана Чупшева. — При этом важно, чтобы в рамках каждого такого проекта было тиражируемое решение, которое может использоваться активными гражданами в любой точке нашей страны».

Планируется, что в ходе реализации программы «100 городских лидеров» количество участников устойчивых городских сообществ к 2021 году составит 50 тысяч человек.