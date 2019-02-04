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Общество

III-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области

Сегодня, 4 февраля, стартовал III-й открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, на церемонии открытия в Псковской инженерно-лингвистической гимназии присутствуют первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, вице-губернатор Николай Цветков, врио ректора Псковского государственного университета Марина Махотаева, глава администрации Пскова Александр Братчиков, руководители областных комитетов и управлений администрации Пскова.

«III-й региональный этап – это очень важное и серьезное событие для жизни всей нашей области», – подчеркнула первый заместитель главы региона Вера Емельянова. От имени губернатора Михаила Ведерникова она поприветствовала команды Псковской области, которых, как она подчеркнула, с каждым годом становится больше. Вера Емельянова поприветствовала команды из Санкт-Петербурга, Новгорода и Коми. «Дорогие ребята, вы должны сегодня оценить такую представленную вам возможность и получить максимум удовольствие и опыта», – отметила она.

«Псковщина принимает вас в свои объятия. Я не сомневаюсь, что благодаря конкурсу мы будем иметь развитие. Всего дорого, удачи, с Богом», – добавила Вера Емельянова.

«Очень здорово, что вы начали свой жизненный путь с азов профессии, – обратился к участникам соревнований генеральный директор Северо-Западной инвестиционной компании Николай Загоруй. – Не место красит человека, а человек место. Я не сомневаюсь, что сегодня в зале сидят те, кто осознанно выбрал настоящие рабочие профессии».

Николай Загоруй пожелал ребятам успехов, объективных оценок, стрессоустойчивости и настойчивости. «Пусть все из вас станут чемпионами», – заключил он.  

Руководитель направления WorldSkills Надежда Корева (Москва) призвала экспертов «щедро делиться» советами и честно судить. «Это будет для вас стимулом, чтобы двигаться вперед и добиваться дальнейших побед», – обратилась она к конкурсантам.

Напомним, количество компетенций регионального чемпионата в этом году увеличено до семи: «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Графический дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Спасательные работы», «Предпринимательство» и «Преподавание в младших классах».

Площадки для состязаний организованы в различных образовательных учреждениях Пскова, Великих Лук и Опочки. Победители регионального чемпионата будут представлять Псковскую область сначала на отборочных соревнованиях, а затем и на национальных. Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани в августе.

Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в области промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения, WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования во всем мире.

Чемпионаты WorldSkills проходят раз в два года в различных странах, в них принимают участие как молодые квалифицированных рабочие, студенты университетов и колледжей в возрасте до 22 лет в качестве участников, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники — в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания.

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