На два года может оказаться в тюрьме сбывший опасный алкоголь житель Куньи

18:22, 04 февраля 2019, ПАИ

Два года тюрьмы грозит жителю поселка Кунья за хранение и сбыт спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ), сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что в конце сентября 2018 года мужчина на рынке в Кунье приобрел у неустановленного лица опасную спиртосодержащую жидкость в объеме 5 литров, а далее развел ее с водой и продал неизвестным.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в прокуратуре.