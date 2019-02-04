280 часов обязательных работ получил житель Куньинского района за приобретение и хранение марихуаны

18:12, 04 февраля 2019, ПАИ

280 часов обязательных работ назначил Куньинский районный суд жителю из деревни Наумово за приобретение и хранение без цели сбыта марихуаны, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в начале октября 2018 года обвиняемый собрал дикорастущую коноплю вблизи деревни Наумово Куньинского района, после чего принес к себе домой, высушил и растер ладонями, получив крупноизмельченное вещество массой 25,3 г. Данное наркотическое вещество – каннабис (марихуану) – он хранил у себя дома с для личного потребления. В начале ноября 2018 года в ходе оперативно-розыскного мероприятия у подсудимого полицейские изъяли марихуану.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства, их частей, содержащих наркотические средства, незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств).