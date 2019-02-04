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Общество

Автомобиль без колеса сбил женщину на тротуаре в Пскове

3 февраля около 12:30 в Пскове у дома 3 по улице Ленина автомобиль «Ауди А4», у которого во время движения отсоединилось колесо, сбил 63-летнюю женщину, шедшую по тротуару. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пешеход получила ранения и самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Автомобилем управлял 49-летний мужчина.

В этот же день в 6:15 в Псковском районе на 301-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель 45-летняя женщина-водитель автомашины «Рено Дастер» не справилась с управлением, машина съехала в кювет, где опрокинулась на крышу. В результате ДТП пострадала водитель «Рено», её доставили в больницу.

2 февраля около 4:50 в Пскове у дома 27 по улице Труда 37-летний водитель автомашины «Лада-21103» врезался в автомобиль «Лада Гранта» под управлением 50-летнего мужчины. Травмы в аварии получила 31-летняя пассажирка «Лады – 21103».

В 7:10 в Великих Луках у дома 114 по проспекту Гагарина неустановленный водитель на автомашине «Мицубиси Лансер» выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. В результате «Мицубиси» врезался в «Ладу Приору» под управлением 64-летнего мужчины. Пострадали в этом ДТП 64-летняя и 56-летняя пассажирки «Лады».

Ещё одна авария в этот день произошла в 19:20 в Стругокрасненском районе на 221-м километре трассы Санкт- Петербург – Невель. Там 37-летний водитель автомашины «Мазда – 3» превысил скорость и не справился с управлением.   В результате автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Ранения в этом ДТП получили 29-летняя женщина и две девочки 2016 и 2018 годов рождения.

Всего за прошедшие выходные в Псковской области зарегистрировали 8 ДТП, которых два человека погибли и 9 получили ранения.

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