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Общество

Усилить контроль и работу по мониторингу качества зимней уборки Пскова поручил Иван Цецерский

Сегодня, 4 февраля, в ходе очередного совещания с председателями комитетов городской Думы, глава Пскова Иван Цецерский поручил своему заместителю, председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы Сергею Гаврилову усилить контроль и работу по мониторингу качества уборки города Пскова в зимний период времени.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, планируется, что отчет о проделанной работе будет предоставляться в адрес главы Пскова в ежедневном режиме с указанием проблемных участков и вариантов решения.

Участники совещания также обсудили вопросы предстоящей сессии Псковской городской Думы, которую планируется провести 12 февраля 2019 года. Иван Цецерский обратил внимание на то, что в кратчайшие сроки специалистам аппарата Псковской городской Думы необходимо проработать вопросы и подготовить заключения на проекты решений, поступивших в гордуму.

На встрече присутствовали заместители главы города Елена Полонская, Сергей Гаврилов, Владимир Воробьев, а также председатель комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Григорий Стороненков, председатель комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Эдуард Белов, председатель комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму Валерий Тюменцев, специалисты отделов Псковской городской Думы.

В пресс-службе отметили, что совещания с председателями комитетов Псковской городской Думы, на которых обсуждаются общегородские вопросы, а также согласовывается график работ на предстоящий месяц, глава Пскова проводит традиционно.

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