Меры по борьбе с гриппом и ОРВИ усилены в Псковской области

19:30, 04 февраля 2019, ПАИ

На территории Псковской области усилен комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с ростом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соответствующее постановление сегодня, 4 февраля, подписал Главный государственный санитарный врач области Александр Нестерук.

Ограничительные мероприятия связаны с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, за последнюю неделю эпидемический порог в Псковской области превышен более чем на 20%. Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм ОРВИ, нуждающихся в госпитализации.

Постановление в течение всего периода эпидемического подъема на объектах высокого риска инфицирования (медицинские, образовательные, социальные учреждения, предприятия торговли, общественного питания, организации, оказывающие услуги населению, отделения связи, предприятия бытового обслуживания и др.) вводит «масочный» режим для сотрудников, а также регулярную уборку мест массового пребывания людей с использованием дезинфицирующих средств.

С целью предупреждения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения ограничивается доступ посетителей в стационары, социальные учреждения, вводится ограничение на проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, связанных с большим скоплением народа в закрытых помещениях.

Образовательные учреждения региона решение о закрытии на карантин принимают, исходя из учета посещаемости. Решение о временной приостановке посещения класса или учреждения в целом принимается при одновременном отсутствии 20% и более детей.