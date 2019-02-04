0
22:50
Противопожарный рейд прошел в Бежаницах
21:16
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО)
20:38
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские
18:36
Андрей Царёв о «Народном признании»: Дай Бог, чтобы премия развивалась
18:25
Наталья Юрченко: «Народное признание» каждый год показывает, что это действительно народная премия
18:00
Сертификат на корпоративную связь от Tele2 получил победитель премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»
17:09
III-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области
Еще новости
Общество

Меры по борьбе с гриппом и ОРВИ усилены в Псковской области

На территории Псковской области усилен комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с ростом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соответствующее постановление сегодня, 4 февраля, подписал Главный государственный санитарный врач области Александр Нестерук.

Ограничительные мероприятия связаны с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, за последнюю неделю эпидемический порог в Псковской области превышен более чем на 20%. Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм ОРВИ, нуждающихся в госпитализации.

Постановление в течение всего периода эпидемического подъема на объектах высокого риска инфицирования (медицинские, образовательные, социальные учреждения, предприятия торговли, общественного питания, организации, оказывающие услуги населению, отделения связи, предприятия бытового обслуживания и др.) вводит «масочный» режим для сотрудников, а также регулярную уборку мест массового пребывания людей с использованием дезинфицирующих средств.

С целью предупреждения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения ограничивается доступ посетителей в стационары, социальные учреждения, вводится ограничение на проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, связанных с большим скоплением народа в закрытых помещениях.

Образовательные учреждения региона решение о закрытии на карантин принимают, исходя из учета посещаемости. Решение о временной приостановке посещения класса или учреждения в целом принимается при одновременном отсутствии 20% и более детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Противопожарный рейд прошел в Бежаницах
04 февраля 2019
Противопожарный рейд прошел в Бежаницах
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО)
04 февраля 2019
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО) 1
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские
04 февраля 2019
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские
Андрей Царёв о «Народном признании»: Дай Бог, чтобы премия развивалась
04 февраля 2019
Андрей Царёв о «Народном признании»: Дай Бог, чтобы премия развивалась
Наталья Юрченко: «Народное признание» каждый год показывает, что это действительно народная премия
04 февраля 2019
Наталья Юрченко: «Народное признание» каждый год показывает, что это действительно народная премия
Сертификат на корпоративную связь от Tele2 получил победитель премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»
04 февраля 2019
Сертификат на корпоративную связь от Tele2 получил победитель премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»
III-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области
04 февраля 2019
III-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы» стартовал в Псковской области 1
В Псков пришел снежный циклон (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 февраля 2019
В Псков пришел снежный циклон (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...