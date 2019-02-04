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Общество

Велосипедные сумочки стали производить в исправительной колонии №6 в Себежском районе

Исправительное учреждение №6 УФСИН России по Псковской области, расположенное в деревне Сосновый Бор Себежского района, и компания ООО «Трос» в январе заключили соглашение по оказанию услуги в виде пошива велосипедных сумочек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Новый вид производственной деятельности располагается на швейном участке, на котором в настоящее время трудоустроено двое осужденных. Для пошива сумочек заказчик предоставляет весь необходимый материал.

Первая партия изделий в количестве около 2 тысяч штук была отгружена заказчику в конце прошлого месяца. Претензий по качеству продукции от компании не поступало, добавили в пресс-службе.

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