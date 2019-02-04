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Общество

На службу в подразделения вневедомственной охраны приглашает псковичей Росгвардия

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Отмечается, что необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии имеются в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны: МОВО «Псковский», МОВО «Великолукский», ОВО по Гдовскому району, МОВО «Дедовичское», Невельское ОВО, ОВО по Островскому району, ОВО по Порховскому району и МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством, добавили в ведомстве. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19 и (8112) 59-25-32.

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