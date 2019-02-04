Противопожарный рейд прошел в Бежаницах

22:50, 04 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 4 февраля, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них провел профилактический рейд в поселке Бежаницы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Он провел с гражданами беседы и инструктажи, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования, правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, распространил листовки о действиях при обнаружении пожара.

До жителей сотрудник довел информацию о пожарах на территории Бежаницкого района и Псковской области, напомнил телефонные номера вызова экстренных оперативных служб.