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Общество

Диплом I степени получили учащиеся Писковской школы на XI Экологическом празднике

Диплом I степени получили учащиеся Писковской школы, активисты эколого-просветительского отряда «Чистый Псков» на XI Экологическом празднике в Бежаницах. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Псковского района, ученики 9-б класса Писковской средней школы рассказали об опыте проведения Экологической ярмарки и «Чистых Игр» в деревне Молгово, а также других акциях экологического отряда «Чистый Псков».

По решению жюри работа активистов «Нетрадиционные формы проведения массовых эколого-просветительских мероприятий» удостоилась диплома I степени.

Также прошла конференция, участники которой представляли свои работы на трёх секциях: «Природоохранная деятельность», «Экологическое просвещение», «Научно-практическая деятельность». Юные экологи не только определяли качество воды в водоёмах, уровень  загрязнения  прибрежных территорий, но и проводили акции по их уборке, пытались привлечь внимание местных администраций к проблемам вывоза мусора, составляли рекомендации для людей, живущих  рядом с уникальными природными и культурно-историческими объектами.

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