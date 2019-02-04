Плановые отключения электроэнергии пройдут в Великолукском районе 5-8 февраля
В населенных пунктах Великолукского района ожидаются плановые отключения электроэнергии с 5 по 8 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.
5 февраля с 9:00 до 17:00 отключение электроэнергии ожидается в деревне Осокино Пореченской волости, 6 февраля с 9:00 до 17:00 - в деревне Поречье Пореченской волости и частично на улице Л. Чайкиной, деревне Золотково Переслегинской волости, 7 февраля с 9:00 до 17:00 - в деревне Екатерингоф Пореченской волости, 8 февраля с 9:00 до 17:00 - в деревне Екатерингоф и деревне Гуща Пореченской волости.