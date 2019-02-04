Численность пограничников увеличат в Белоруссии

22:09, 04 февраля 2019, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для обеспечения национальной безопасности принято решение увеличить численность пограничников в стране, пишет «Коммерсантъ». По словам лидера Белоруссии, учитывался рост негативных факторов, в числе которых — незаконная миграция, наркотрафик и контрабанда.

«Перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность — важнейший фактор»,— цитирует белорусского президента агентство БелТА.

Отмечается, что Александр Лукашенко также распорядился принять «исчерпывающие меры» по увеличению и созданию новых подразделений границы. «Особенно, о чем мы с вами договаривались,— возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации»,— пояснил президент Белоруссии.