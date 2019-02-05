«Черные коллекторы» активизировались в России

10:45, 05 февраля 2019, ПАИ

В минувшем году россияне стали жаловаться на коллекторов на треть чаще, чем в 2017-м, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что в 2018 году в ФССП поступили около 22 тысяч обращений граждан относительно действий взыскателей долгов — на 33% больше, чем годом ранее. Жалобы в первую очередь касаются навязчивости и грубости.

В судах рассмотрели 1,5 тысяч дел по «коллекторской» статье 14.57 КоАП (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По 13 тысячам дел выписаны постановления о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей.

Помощник председателя Счетной платы Алексей Саватюгин отметил, что рост числа жалоб свидетельствует об активизации нелегальных коллекторов. «Чем жестче регулируется легальная востребованная деятельность, тем больше распространяется нелегальная. Закредитованность населения растет, а реальные располагаемые доходы — нет. Конечно, людям стало сложнее платить по кредитам», — сказал он.

Алексей Саватюгин отметил, что чаще прибегают к жесткому выбиванию долгов самостоятельно или с помощью «черных коллекторов» не банки, а микрофинансовые организации и кредитные кооперативы.

«У граждан растет еще и просроченная задолженность, поэтому жалоб будет всё больше, а действия коллекторов ужесточатся», — заявил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Он также предложил ввести для легальных коллекторов специальные отличительные знаки по аналогу жетонов у полицейских. Кроме того, можно вести информационную кампанию по повышению правовой грамотности населения, подчеркнул Петр Шелищ.