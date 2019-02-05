0
10:27
Белые и горячие
09:46
Бригады «Псковэнерго» оперативно устраняют вызванные обильным снегопадом технологические нарушения
23:00
На службу в подразделения вневедомственной охраны приглашает псковичей Росгвардия
22:50
Противопожарный рейд прошел в Бежаницах
21:16
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО)
20:38
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские
18:36
Андрей Царёв о «Народном признании»: Дай Бог, чтобы премия развивалась
Еще новости
Общество

«Черные коллекторы» активизировались в России

В минувшем году россияне стали жаловаться на коллекторов на треть чаще, чем в 2017-м, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что в 2018 году в ФССП поступили около 22 тысяч обращений граждан относительно действий взыскателей долгов — на 33% больше, чем годом ранее. Жалобы в первую очередь касаются навязчивости и грубости.

В судах рассмотрели 1,5 тысяч дел по «коллекторской» статье 14.57 КоАП (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). По 13 тысячам дел выписаны постановления о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей.

Помощник председателя Счетной платы Алексей Саватюгин отметил, что рост числа жалоб свидетельствует об активизации нелегальных коллекторов. «Чем жестче регулируется легальная востребованная деятельность, тем больше распространяется нелегальная. Закредитованность населения растет, а реальные располагаемые доходы — нет. Конечно, людям стало сложнее платить по кредитам», — сказал он.

Алексей Саватюгин отметил, что чаще прибегают к жесткому выбиванию долгов самостоятельно или с помощью «черных коллекторов» не банки, а микрофинансовые организации и кредитные кооперативы.

«У граждан растет еще и просроченная задолженность, поэтому жалоб будет всё больше, а действия коллекторов ужесточатся», — заявил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Он также предложил ввести для легальных коллекторов специальные отличительные знаки по аналогу жетонов у полицейских. Кроме того, можно вести информационную кампанию по повышению правовой грамотности населения, подчеркнул Петр Шелищ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Бригады «Псковэнерго» оперативно устраняют вызванные обильным снегопадом технологические нарушения
05 февраля 2019
Бригады «Псковэнерго» оперативно устраняют вызванные обильным снегопадом технологические нарушения
На службу в подразделения вневедомственной охраны приглашает псковичей Росгвардия
04 февраля 2019
На службу в подразделения вневедомственной охраны приглашает псковичей Росгвардия
Противопожарный рейд прошел в Бежаницах
04 февраля 2019
Противопожарный рейд прошел в Бежаницах
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО)
04 февраля 2019
Дерево упало на прохожего на улице Пароменской в Пскове (ВИДЕО) 3
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские
04 февраля 2019
На «Жанну» посмотрели псковские полицейские 3
Андрей Царёв о «Народном признании»: Дай Бог, чтобы премия развивалась
04 февраля 2019
Андрей Царёв о «Народном признании»: Дай Бог, чтобы премия развивалась
Наталья Юрченко: «Народное признание» каждый год показывает, что это действительно народная премия
04 февраля 2019
Наталья Юрченко: «Народное признание» каждый год показывает, что это действительно народная премия 3
Сертификат на корпоративную связь от Tele2 получил победитель премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»
04 февраля 2019
Сертификат на корпоративную связь от Tele2 получил победитель премии «Народное признание» в номинации «Наша марка»

Идет загрузка...