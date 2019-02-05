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Общество

Вопросы качественного оказания услуг по вывозу мусора в Пскове обсудил Иван Цецерский на федеральном совещании

Сегодня, 5 февраля, глава Пскова Иван Цецерский принял участие в федеральном селекторном совещании в режиме видеоконференции, посвященном вопросам оказания услуг по сбору и вывозу мусора. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участниками совещания от Псковской области также стали и. о. председателя Госкомитета Псковской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко и директор ООО «Экопром» (филиал компании «Мехуборка», являющейся региональным оператором по обращению с коммунальными отходами (ТКО) в Псковской области) Сергей Пайст.

Во время обсуждения особенностей перехода регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, участники совещания отметили важность жёсткого контроля за процессом выставления квитанций за вывоз мусора. Также был сделан упор на необходимость организации качественной работы информационно - справочных «горячих линий», цель которых -  давать консультации обращающимся гражданам.

По итогам совещания дано поручение повысить информирование граждан, в особенности жителей частного сектора о работе регионального оператора, а также проводить мониторинг выставленных счетов за вывоз мусора.

Также дополнительно на всероссийском уровне будет проведен анализ квитанций, которые получают граждане от Управляющих организаций. Запланированы в случае выявления некорректного выставления счетов   от Управляющих организаций за услугу, которая оказывается отдельно региональным оператором, проверки и привлечение виновных лиц к ответственности, в том числе по линии Генеральной прокуратуры.

«В Пскове все Управляющие организации предупреждены об ответственности за некорректное выставление счетов на оплату услуг и ситуация держится под контролем, тщательно анализируется каждое поступающее в органы местного самоуправления обращение по теме платежей за вывоз мусора», - отметили в пресс-службе.

Также на совещании было озвучено, что в дальнейшем будет сделано экономическое стимулирование в части изменения тарифа в сторону уменьшения суммы оплаты для тех граждан, которые выполняют раздельный сбор мусора.

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