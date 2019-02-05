Прокурор Псковской области потребовал от коллег проверять качество предоставляемых сиротам квартир
Прокурор Псковской области Сергей Белов потребовал от коллег тщательно проверять качество состояния предоставляемых сиротам квартир. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с расширенного заседания коллегии прокуратуры Псковской области, которое проходит сегодня, 5 февраля.
В качестве примера глава надзорного ведомства привел ситуацию в Пушкиногорском районе, где, по его словам, сироте «предоставили квартиру после проживания в ней наркомана: на стенах плесень, трещины на потолке, туалет и ванна требуют ремонта». Муниципалитет только после вмешательства прокуратуры сделал ремонт, добавил Сергей Белов.