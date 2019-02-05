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Общество

Оборудовать web-камерами рекультивируемые свалки хотят в России

Рекультивируемые свалки необходимо оборудовать web-камерами для того, чтобы налогоплательщики могли следить за эффективностью расходования бюджетных средств в режиме онлайн, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

«Все рекультивируемые свалки, которые делаются экологически безопасными объектами, мы заставим оборудовать web-камерами с возможностью трансляции процесса рекультивации в режиме онлайн, чтобы человек мог посмотреть», - сказал он.

Владимир Бурматов пояснил, что стоимость рекультивации достаточно высока - в районе 3 млрд рублей, поэтому каждый налогоплательщик должен иметь возможность смотреть, как и куда расходуются его деньги.

Он сообщил, что подобная система использовалась в частности при ликвидации последствий природных явлений и последующего строительства. Поэтому парламентарий считает, что ее возможно распространить и на процесс рекультивации свалок.

Владимир Бурматов отметил, что намерен поднять этот вопрос на совещании с профильными вице-губернаторами регионов 5 февраля.

Добавим, что в декабре прошлого года сообщалось, что Минприроды планирует провести рекультивацию 191 несанкционированной свалки в городах. Кроме того, предусматривается ликвидация 75 объектов накопленного экологического вреда.

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