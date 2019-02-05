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Общество

Вечер памяти поэта Александра Гусева пройдёт в псковской городской библиотеке 8 февраля

8 февраля в Пскове в 17:00 в Центральной городской библиотеке (улица Конная, 6) пройдет вечер-воспоминание «При свете памяти», посвященный 80-летию со дня рождения члена Союза писателей России, поэта Александра Гусева (1939-2001).

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, в конце прошлого века Александра Гусева знал и любил весь просвещенный Псков. «Александр Иванович был многогранен и как человек и как поэт. В Пскове он проявил себя в разных сферах: инженер на псковском заводе радиодеталей, сотрудник областной научной библиотеки, сотрудник псковского музея-заповедника, работник культуры. Но при этом всем – многолетний писательский труд, напряженная работа души, памяти, мысли. Потомкам и собеседникам он оставил книгу стихов «Боль, переплавленная в мудрость», которая была издана посмертно», - отметили в библиотеке.

«В наше время, когда русский язык «претерпевает уничтожение», именно поэзия Александра Гусева может служить воспитанию тех людей, которые забывают «евангельскую красоту слова. - считают друзья поэта. - На родине Александра Гусева, в деревне Шемякино Порховского района, когда-нибудь появится памятный знак, свидетельствующий о том, что именно там родился человек такой удивительной красоты, глубины мысли и настолько чистого таланта».

Стихи Александра Гусева на вечере будет читать народный артист России Владимир Свекольников и учащиеся многопрофильного правого лицея № 8. Также пройдет фото презентация жизнетворчества поэта, подготовленная руководителем музея истории школы № 8 Мариной Остапенко. Выпускником этой школы был и Александр Гусев.

Частью вечера – воспоминания «При свете памяти» станет встреча выпускников разных лет школы № 8.

«Желающие получить в подарок двухтомник поэта не должны опаздывать», - добавили в библиотеке.

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