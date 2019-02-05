Дорожные знаки на 473 тысячи заказала администрация Псковского района
Работы по изготовлению и установке дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования заказала администрация Псковского района. Аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 473 тыс. 762 рубля. Источник финансирования - бюджет муниципального образования.
Проведение аукциона запланировано на 18 февраля.
Сроки оказания услуг – октябрь. Знаки планируется установить, в том числе, на участках дорог в деревнях Уграда и Подосье.