Заранее представлять документы для назначения пенсии рекомендует псковичам Пенсионный фонд России

19:31, 05 февраля 2019, ПАИ

В целях полного и своевременного назначения страховых пенсий, с лицами, выходящими на пенсию в 2019-2020 годах, (женщины 1964-1965 годов рождения и мужчины 1959-1960 годов) проводится предварительная работа по сбору документов («макетирование выплатных дел»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Пенсионного фонда России в Пскове и Псковском районе.

При обращении в УПФР Пскова и Псковского района, с целью предварительного рассмотрения документов для назначения пенсии, при себе необходимо иметь подлинники правоустанавливающих документов: паспорт; трудовую книжку; документы о периодах службы в СА; документы об изменении Ф.И.О.; документы о рождении детей, справки о трудовом стаже; трудовые договора, акты об их исполнении, диплом; другие документы (при необходимости).

«Предоставление выше указанных документов заранее (за 12-24 месяцев до права на пенсию), в дальнейшем позволит максимально сократить сроки назначения пенсии», - отметили в ПФР.

Документы (независимо от места жительства) можно представить в клиентские службы (вторник и четверг) по адресам: улица Алтаева, 6, (телефон: 53-01-20), улица Петровская, 53, (телефоны: 69-64-94, 69-64-95), Октябрьский проспект, 52, (телефон: 66-52-81), а также в отделе оценки пенсионных прав застрахованных лиц на улице Петровской, 53 в кабинетах №212, 214 по понедельникам и средам (телефоны: 69-65-89, 69-65-64).

Документы на досрочные (льготные) пенсии, а также работники кадровых служб принимаются в кабинете № 212 (улица Петровская, 53).

«В случаях заключения вашим работодателем с Пенсионным фондом договора об электронном документообороте, документы на «макет» пенсионного дела могут быть предоставлены специалистом вашей кадровой службы по каналам электронной связи», - уточнили в ПФР.