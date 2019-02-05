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Общество

Не разглашать персональные данные рекомендует псковичам полиция

Правила защиты персональных данных напоминает псковичам полиция. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, не следует перезванивать на номера телефонов, указанных в сомнительных смс-сообщениях. Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте.

«Запомните, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не интересуются конфиденциальными сведениями и кодами, связанными с картами клиентов. Работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт», - подчеркнули в УМВД.

Никому не следует сообщать PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны), а также срок её действия и персональные данные владельца. Для зачисления средств на счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты. Нельзя хранить PIN-код рядом с банковской картой.

«Проведите разъяснительную беседу со своими пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя рассказывать о конфиденциальной информации посторонним и неизвестным лицам. Убедите их всегда советоваться с вами прежде, чем предоставить какие-либо сведения о себе», - добавили в полиции.

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