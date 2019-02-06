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Общество

Псковские бармены получают почти в два раза меньше московских коллег

Средняя зарплата бармена в Москве составляет 40 тысяч рублей в месяц. Как сообщает Superjob, в регионах эта цифра значительно ниже. В Пскове бармен в среднем может рассчитывать на вознаграждение в размере 22 тысяч рублей в месяц. В Твери выше — 25 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге, где барная индустрия развита особенно, 33 тысячи рублей.

«В Москве в хореке, нацеленной на масс-маркет, скорее всего, такой уровень зарплаты соответствует действительности. В ресторанах мидл-ап и выше — зарплата больше. Каждый работодатель устанавливает свои «правила игры», но в большей массе преобладает система ставок. Чаевые бывают у барменов, работающих за контактной стойкой», — отметил шеф-бартендер Аскар Ермагамбетов.

По его словам, чтобы начать карьеру в этой сфере достаточно энтузиазма и правильного учителя. В России существует несколько курсов для начинающих барменов. «Но лучше всего попасть именно к талантливому шеф-бартендеру, который транслирует свои знания на молодой ум. Бартендер дальше может стать миксологом, либо шеф-бартендером, либо отличным барменеджером. А дальше можно открыть свой собственный бар. Также харизматичные и талантливые ребята могут стать амбассадорами алкогольных компаний, спустя лет через 3-5 работы», - подчеркнул специалист.

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