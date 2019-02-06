0
12:00
Знаки «Серебряное ожерелье России» и «Ганзейское гостеприимство» украсят отели и рестораны Пскова
11:22
Дмитрий Медведев включил Михаила Ведерникова в состав федерального оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников
09:54
Об осложнении дорожной обстановки предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
23:33
Порховичи об акции, посвященной переходу на цифровое ТВ: Всё объяснили просто и понятно
21:54
Геннадий Григорьев об акции в Порхове, посвященной переходу на цифровое ТВ: Жители узнали информацию из первых уст
20:09
Остерегаться сосулек советуют псковичам спасатели
18:07
Петр Василевский: Форум социально ориентированных НКО позволит изучить полезные практики коллег
Еще новости
Общество

Повысить свою квалификацию смогут представители сферы гостиничного и ресторанного бизнеса перед Ганзейскими днями в Пскове

Городские власти в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове окажут содействие в проведении обучающихся курсов для представителей гостиничного и ресторанного бизнеса. Такое решение было принято на рабочем совещании по обсуждению вопросов работы сферы гостеприимства во время проведения Ганзейских дней в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Все желающие смогут пройти 35 часовую программу курсов повышения квалификации, которая была специально разработана на базе Псковского филиала Российской международной академии туризма. Как пояснила директор Псковского филиала Российской академии туризма Ольга Козырева, планируется поддержка курсов по линии областного комитета по туризму, благодаря которой один представитель от каждой гостиницы и учреждения общественного питания сможет пройти бесплатное обучение по специально разработанной программе. Планируется, что в случае необходимости руководство учреждений сферы услуг может принять решение об обучении большего количества своих сотрудников, но это будет осуществляться уже на платной основе.

Программы обучения будут разбиты на два потока, первый предусматривает курс для сотрудников сферы общественного питания, второй - будет направлен на обучение английскому языку и основам гостеприимства представителей гостиниц и отелей.

Также параллельно с этими двумя программами на базе Псковского филиала Академии туризма ведется подготовка волонтеров, которые будут заниматься сопровождением делегаций во время проведения мероприятий Ганзы-2019.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Знаки «Серебряное ожерелье России» и «Ганзейское гостеприимство» украсят отели и рестораны Пскова Определены задачи по работе гостиничного и ресторанного бизнеса в Пскове на 39-х Международных Ганзейских днях Парад водных видов транспорта на реке Великой хотят провести на Ганзейских днях в Пскове Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы Фермерский рынок и «средневековой порт» появятся в Пскове в Ганзейские дни «Массовая свадьба» может состояться в Пскове в дни Ганзы-2019 Соревнования по гребле хотят приурочить к Ганзейским дням в Пскове Михаил Ведерников и Ольга Голодец обсудили подготовку к Ганзейским дням в Пскове Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО) Молодая гвардия Ганзы
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Знаки «Серебряное ожерелье России» и «Ганзейское гостеприимство» украсят отели и рестораны Пскова
06 февраля 2019
Знаки «Серебряное ожерелье России» и «Ганзейское гостеприимство» украсят отели и рестораны Пскова
Дмитрий Медведев включил Михаила Ведерникова в состав федерального оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников
06 февраля 2019
Дмитрий Медведев включил Михаила Ведерникова в состав федерального оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников
Об осложнении дорожной обстановки предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
06 февраля 2019
Об осложнении дорожной обстановки предупреждает Госавтоинспекция Псковской области
Порховичи об акции, посвященной переходу на цифровое ТВ: Всё объяснили просто и понятно
05 февраля 2019
Порховичи об акции, посвященной переходу на цифровое ТВ: Всё объяснили просто и понятно
Геннадий Григорьев об акции в Порхове, посвященной переходу на цифровое ТВ: Жители узнали информацию из первых уст
05 февраля 2019
Геннадий Григорьев об акции в Порхове, посвященной переходу на цифровое ТВ: Жители узнали информацию из первых уст
Остерегаться сосулек советуют псковичам спасатели
05 февраля 2019
Остерегаться сосулек советуют псковичам спасатели
Петр Василевский: Форум социально ориентированных НКО позволит изучить полезные практики коллег
05 февраля 2019
Петр Василевский: Форум социально ориентированных НКО позволит изучить полезные практики коллег
Тур по новостройкам пройдет в Пскове 9 февраля
05 февраля 2019
Тур по новостройкам пройдет в Пскове 9 февраля

Идет загрузка...