Повысить свою квалификацию смогут представители сферы гостиничного и ресторанного бизнеса перед Ганзейскими днями в Пскове

10:51, 06 февраля 2019, ПАИ

Городские власти в рамках подготовки к 39-м Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове окажут содействие в проведении обучающихся курсов для представителей гостиничного и ресторанного бизнеса. Такое решение было принято на рабочем совещании по обсуждению вопросов работы сферы гостеприимства во время проведения Ганзейских дней в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Все желающие смогут пройти 35 часовую программу курсов повышения квалификации, которая была специально разработана на базе Псковского филиала Российской международной академии туризма. Как пояснила директор Псковского филиала Российской академии туризма Ольга Козырева, планируется поддержка курсов по линии областного комитета по туризму, благодаря которой один представитель от каждой гостиницы и учреждения общественного питания сможет пройти бесплатное обучение по специально разработанной программе. Планируется, что в случае необходимости руководство учреждений сферы услуг может принять решение об обучении большего количества своих сотрудников, но это будет осуществляться уже на платной основе.

Программы обучения будут разбиты на два потока, первый предусматривает курс для сотрудников сферы общественного питания, второй - будет направлен на обучение английскому языку и основам гостеприимства представителей гостиниц и отелей.

Также параллельно с этими двумя программами на базе Псковского филиала Академии туризма ведется подготовка волонтеров, которые будут заниматься сопровождением делегаций во время проведения мероприятий Ганзы-2019.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.