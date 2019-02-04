В феврале Псковский театр кукол приглашает зрителей на спектакль «Карнавал животных»

12:56, 06 февраля 2019, ПАИ

7, 9 и 10 февраля Псковский театр кукол покажет на спектакль «Карнавал животных», премьера которого прошла в декабре 2018 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, 7 и 8 февраля показ назначен на 18:30, 9 и 10 февраля – на 12:00 и 14:00.

По словам создателей спектакля – главного режиссера Театра кукол Александра Заболотного и известного петербургского художника Андрея Севбо, такой постановки на сцене Псковского театра кукол еще не было. Впервые артисты поставили спектакль не по пьесе, а по музыкальному произведению.

«Карнавал животных» – это музыкальный спектакль по одноименной сюите Камиля Сен-Санса. Сюита была написана 130 лет назад, и тогда великий французский композитор считал свой шедевр всего лишь музыкальной шуткой. Тем не менее, ничто не принесло Сен-Сансу такой доброй всемирной славы и такой долгой посмертной памяти, как «Карнавал животных».

«Артисты и музыканты на сцене делают все возможное, чтобы увлечь маленьких и взрослых в мир классической музыки. Зрители становятся свидетелями самых невероятных превращений. Балетные па в исполнении кенгуру, смертельный номер со львом… и другие забавные фантазии, в которые с удовольствием вовлекаются все присутствующие», - отметили в пресс-службе.

Как заметил Александр Заболотный, «Карнавал животных» - музыкальная шутка. «Спектакль и должен быть таким, я люблю всё несерьёзное. Не отношение несерьёзное, а шутки, потому что шутить нужно серьёзно и тогда это срабатывает. Вот мы и работаем серьёзно, потому что спектакль должен быть забавным и весёлым. К счастью, нас в театре кукол мало что ограничивает в возможностях. Театр - это визуальное искусство, можно использовать всё что угодно и, как угодно. Например, захочется зрителя из зала забрать на сцену, заберём, не захочется – оставим в зале. Мы создаем ощущение происходящего действия на условной улице. В спектакле есть главный персонаж, с которого всё начнется, вокруг него разворачивается действие, рождаются фантазии других персонажей, помогая или мешая ему», - сказал он.

«Сюжет можно заменить модным словом нарратив, - дополнил режиссера художник –постановщик спектакля Андрей Севбо. - В данном случае, это не совсем сюжет. Мы помещаем юных зрителей в волшебное живое пространство, где можно ждать чего угодно, каких угодно чудес в любой момент времени. Я считаю, что в театре кукол такие постановки – это большая редкость. Это может позволить себе отчасти сегодня Филипп Жанти, Филипп Декуфле, те, кто экспериментируют с формой, пространством, видео, с соединением всего. Это абсолютно экспериментальная работа для театра кукол».

Для зрителей от 6 лет.

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