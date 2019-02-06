Дороги из переработанного пластика предложили строить в России

15:28, 06 февраля 2019, ПАИ

В России могут начать строить дороги из переработанного пластика. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР), сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Два года назад мы уже говорили о том, что в Голландии стартовал пилотный проект по изготовлению участка дороги из отходов по переработке пластика. Куда девать весь хлам, который собирается на наших помойках? Давайте соберем этот пластик и сделаем какой-то пилотный участок дороги», - заявил Александр Старовойтов.

По его словам, такое решение поможет сэкономить бюджетные средства. «Это пластик с усиливающими компонентами, в который сразу встраивается коммуникация. Не надо постоянно «латать» такие дороги, делать ямочные ремонты. Просто меняется участок», - сказал Александр Старовойтов.