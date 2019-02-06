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Общество

25 новых инновационных тепловозов поступили в локомотивное депо Великих Лук

Парк эксплуатационного локомотивного депо Великих Лук пополнился 25-ю инновационными грузовыми тепловозами 2ТЭ25КМ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

По словам специалистов, данная серия локомотивов обеспечивает увеличение веса грузовых составов в среднем на 20% по сравнению с ранее используемыми. Новые локомотивы задействованы на участках Резекне — Себеж – Великие Луки — Ржев — Волоколамск и Новосокольники — Невель – Витебск.

Все поставляемые локомотивы оборудованы эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией, современными системами жизнеобеспечения (установками климат-контроля, экологически чистыми санитарными узлами, виброустойчивыми креслами машиниста, холодильниками, устройствами для подогрева пищи). Комплекс новых систем и оборудования в совокупности существенно улучшает условия работы локомотивных бригад.

Всего в 2018 году в локомотивные депо Октябрьской дирекции тяги поступило 164 новых локомотива. Парк тягового подвижного состава был пополнен 41 тепловозом и 123 электровозами.

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