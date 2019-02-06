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Общество

Михаил Ведерников рассмотрит варианты ремонта одного из зданий областного колледжа искусств

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассмотрит варианты ремонта одного из зданий областного колледжа искусств. Об этом он сообщил на встрече со студентами в рамках проекта «Диалог на равных» в проектном офисе #Команды2018 сегодня, 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Такое решение глава региона принял после обращения студентки, которая отметила, что в одном из филиалов колледжа протекает крыша, в помещениях очень холодно, что приводит к потерям голоса. Кроме того, по ее мнению, не эстетично смотрятся тазы на мероприятиях, на которые приходят люди.

Также студентка посетовала на очень низкую стипендию у студентов средних специальных учебных заведений и на отсутствие повышенной стипендии. Михаил Ведерников согласился с тем, что стипендии маленькие, и принял во внимание обращение девушки.

Студентка Псковского государственного университета напомнила, что сейчас Год театра и попросила поддержать любительские театры, в том числе обозначила необходимость в площадке для хранения реквизита и прочего. Губернатор попросил предоставить информацию о том, какая точно площадка нужна, а также пообещал подумать, каким образом можно включить спектакли любительских театров в культурную программу.

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