Михаил Ведерников рассмотрит варианты ремонта одного из зданий областного колледжа искусств

17:45, 06 февраля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассмотрит варианты ремонта одного из зданий областного колледжа искусств. Об этом он сообщил на встрече со студентами в рамках проекта «Диалог на равных» в проектном офисе #Команды2018 сегодня, 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Такое решение глава региона принял после обращения студентки, которая отметила, что в одном из филиалов колледжа протекает крыша, в помещениях очень холодно, что приводит к потерям голоса. Кроме того, по ее мнению, не эстетично смотрятся тазы на мероприятиях, на которые приходят люди.

Также студентка посетовала на очень низкую стипендию у студентов средних специальных учебных заведений и на отсутствие повышенной стипендии. Михаил Ведерников согласился с тем, что стипендии маленькие, и принял во внимание обращение девушки.

Студентка Псковского государственного университета напомнила, что сейчас Год театра и попросила поддержать любительские театры, в том числе обозначила необходимость в площадке для хранения реквизита и прочего. Губернатор попросил предоставить информацию о том, какая точно площадка нужна, а также пообещал подумать, каким образом можно включить спектакли любительских театров в культурную программу.