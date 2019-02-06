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Общество

В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот

Сегодня, 6 февраля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил желания двух детей-сирот. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в рамках акции «Елка желаний» 14-летний Дмитрий Пожаров из деревни Дубно Пыталовского района в феврале отправится на концерт в Санкт-Петербург, а 17-летняя студентка областного колледжа профессиональных технологий и сервиса Полина Трофимова в марте поедет в Сочи.

Добавим, Дмитрий Пожаров участвовал на региональном чемпионате «Амбилимпикс» в конкурсе по бисероплетению, а Полина Трофимова заняла в 2018 году первое место по компетенции «Поварское дело».

В ходе сегодняшней встречи Михаил Ведерников пообщался с участниками акции «Елка желаний» и узнал, что девушка однажды уже была на море в Крыму, а юноша посещал псковскую филармонию.

  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова
  • В рамках акции «Ёлка желаний» Михаил Ведерников исполнил мечты двух детей-сирот
    Фото: Дарья Хваткова

Дети рассказали губернатору, где они учатся и об успеваемости. Полина Трофимова отметила, что ей очень нравится колледж и преподаватели, она мечтает стать ресторатором. Глава региона заметил, что после учебы нужно оставаться на Псковской земле.

Сурдопереводчик и опекун Дмитрия Пожарова Лариса Комар заметила, что концерт органной музыки ему необходим для развития слухового восприятия. Она рассказала, что мальчик хочет стать краснодеревщиком, либо учителем физкультуры, но пока рано об этом говорить.

Затем Михаил Ведерников подарил Полине Трофимовой поездку на море в Сочи, а Дмитрию Пожарову - билет на концерт органной музыки в Санкт-Петербурге, где будут звучать произведения Баха и Моцарта. «Я думаю тебе понравится», - обратился он к мальчику и вручил детям рюкзаки от проекта #Команда2018. Завершилась встреча чаепитием.

Отметим, «Ёлка желаний» - это акция, организованная Роспатриотцентром и благотворительным проектом «Мечтай со мной». Её главная цель — исполнение желаний людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из многодетных семей, россиян, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также обычных детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями. По условиям акции, все мечты должны быть исполнены в течение 2019 года.

«Амбилимпикс» - международное некоммерческое движение, целью которого является создание в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.

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