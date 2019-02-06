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Общество

Александр Братчиков: Снег убирается в усиленном режиме

«Снег убирается в усиленном режиме, задействовано много техники и людей», – сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков в своем Instagram.

Фото Александра Братчикова (Instagram)

«Погода напирает, но мы не сдаёмся и прилагаем все возможные усилия для удобства горожан, – подчеркнул он. – Если вы знаете о неубранном участке дороги, можете написать в комментарии, и мы постараемся оперативно решить данную проблему». 

Фото Александра Братчикова (Instagram)

Александр Братчиков отметил, что особое внимание уделяется и сосулькам на домах – для ликвидации ледяных наростов на крышах используются две «вышки». В первую очередь данная работа проводится на учебных учреждениях и социально значимых объектах, пояснил глава городской администрации.

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