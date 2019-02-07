Викторина к юбилею Мусоргского стартовала в Псковской области

09:25, 07 февраля 2019, ПАИ

Музей-усадьба М. П. Мусоргского, расположенный в Куньинском районе, объявил конкурс для детей и взрослых к юбилею композитора. Как собщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника, для участия нужно ответить на вопросы викторины «Жизнь и творчество М.П. Мусоргского».

Цель музейного интеллектуального конкурса — привлечь широкий круг общественности к празднованию юбилея композитора, а также приобщить детей и подростков к изучению жизни и творческого наследия великого русского композитора. Опыт проведения подобного мероприятия уже есть: в 2004 году к 165-летию со дня рождения М. Мусоргского впервые проводилась дистанционная викторина-конкурс.

В этом году вопросы викторины публикуются в газетах «Стерх-Луки»(Великие Луки), «Пламя» (Кунья), «Мой край» (Торопец). Вопросы делятся на две возрастные категории: дети от 7 до 17 лет; взрослые от 18 лет и старше.

Оформление ответов значения не имеет, главное - их четкость и полнота. Письма можно присылать по адресу: Псковская область, Куньинский район, деревня Наумово, улица Музейная, дом 5 или по электронной почте musorga@yandex.ru. Ответы принимаются по 20 марта. По решению жюри, состоящего из сотрудников музея, будут отобраны победители и приглашены на торжественный вечер и концерт в Белом зале, посвященный дню рождения композитора, им будут вручены дипломы и памятные призы.

Отметим, 21 марта в России будут отмечать 180 лет со дня рождения гениального русского композитора, новатора по призванию М. Мусоргского. К юбилейной дате пройдут праздничные мероприятия в театрах и филармониях, в музыкальных школах и центрах. В музее-усадьбе М. П.Мусоргского готовятся новые программы и конкурсы.