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Общество

На IV Форуме Российского исторического общества в Пскове обсуждают музеи и культурные пространства малых городов

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова открыла секцию «Музеи и культурные пространства малых городов» на IV Форуме региональных отделений Российского исторического общества сегодня, 2 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Я очень надеюсь, что сегодняшние доклады в полной мере раскроют то огромное богатство, которое заложено в культурных пространствах малых городов. И пока не поздно, надо максимально расширять нашу деятельность, нашу работу, потому что сегодня дети, сегодня подростки, а завтра – это страна», – сказала она.

Мельникова подчеркнула, что то, что будет заложено в головах у подрастающего поколения, определит всю их последующую деятельность.

Секция проходит в конференц-зале историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва. Светлана Мельникова выступает её модератором.

Напомним, IV Форум региональных отделений РИО стартовал в Псковской области 1 октября. На протяжении трёх дней историки из 20 регионов России обсуждают развитие музеев и культурных пространств малых городов, сохранение объектов культурного наследия, а также роль малых городов в укреплении российской идентичности.

Научная программа сосредоточена на исторических аспектах темы, включая вопросы идентичности, роль малых городов в Год единства народов России, специфику пограничья и взгляд молодых исследователей.

Мероприятие проводится на площадках Пскова и Печор по инициативе руководства РИО и при поддержке правительства региона.

Проведение форума в Псковской области стало результатом рабочего визита председателя правления РИО Руслана Гагкуева в регион, в ходе которого было высказано предложение о проведении на территории области в 2026 году форума Российского исторического общества. Данную инициативу поддержал председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

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