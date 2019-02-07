Псковстат обнародовал статистику об изменениях цен в Псковской области в 2018 году

11:11, 07 февраля 2019, ПАИ

За 2018 год в Псковской области больше всего повысились цены на пшено (53 %), куриное яйцо (36,1 %) и сахар (35,4 %). Об этом заявила руководитель Территориального органа Федерального службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина в ходе заседания ведомства по итогам 2018 года, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Валентины Валиуллиной, в регионе также наблюдается рост цен на курицу (21,8 %), рыбное замороженное филе (14,1 %), виноградное столовое вино (11,3 %), свинину (9,5 %), колбасные изделия (7,7 %), говядину и сыры (7 %).

Руководитель Псковстата отметила, что в 2018 году прирост цен на потребительском рынке региона был в 2 раза выше, чем в предыдущем году. Индекс потребительских цен на товары и услуги по Псковской области в 2018 году составил 104,9 % и оказался чуть выше, чем по России и СЗФО (по России – 104,3 %, по СЗФО – 104,1 %).

Основное влияние на величину индекса потреб цен за прошедший год оказал рост цен на продовольственные товары и услуги, которые подорожали на 5,1% и 5,5% соответственно.

Также руководитель Псковстата сообщила, что из группы плодоовощной продукции более всего в регионе выросли цены на лук репчатый (41,4 %), капусту белокочанную свежую (34,9 %), свеклу столовую (20,6 %), апельсины (18,6 %), виноград (16 %).

Наибольшее снижение цен наблюдалось на крупу гречневую-ядрицу (13,6 %), соленую сельдь (10 %), кофе в ресторанах и кафе быстрого обслуживания (7,6 %), на горох, фасоль и макаронные изделия (5,7 %), томатные консервы на (4,2 %). Также в Псковской области подешевели огурцы свежие (20,4 %), лимоны (7.4 %) и яблоки (6,2 %).

Кроме того, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания за год выросла более значительно, чем цены на продовольственные товары - в целом на 7.4 %. На конец декабря 2018 года она составила 4 381 рубль.

Руководитель ведомства также отметила, что в категории непродовольственных товаров, цены на которые выросли на 4,2 %, значительнее других подорожали моторное топливо (9,6 %), бензин автомобильный (9 %), пиломатериалы (11,6 %). Также Валентина Валиуллина сообщила, что в регионе подешевели спички (7,2 %), компьютеры (5,1 %), средства связи (4,5 %) и домашняя обувь (4,2 %). Более всего выросли цены и тарифы на экскурсии (16,5 %), санаторно-оздоровительные услуги (15 %), ветеринарные услуги (13,6 %), услуги высшего образования (13,3 %), услуги городского пассажирского транспорта (10 %). Из бытовых услуг значительнее других подорожали услуги по ремонту жилищ (12,4 %), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (8,6 %).

Также за 2018 год в производственном секторе экономики региона цены и тарифы выросли на продукцию инвестиционного назначения (12,7 %), производителей промышленных товаров (7,8 %), производителей сельскохозяйственной продукции (7,6 %), повысились цены на перевозку грузов автотранспортом (4 %).

Валентина Валиуллина рассказала, что цены на первичном рынке жилья выросли на 1,6 %, на вторичном рынке наблюдалось снижение цен на 0,8 %. Средняя цена на 1 м2 общей площади квартир на конец 2018 года составила на первичном рынке жилья – 37 883 рубля, на вторичном – 36 435 рублей.