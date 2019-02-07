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Общество

Мокрый снег ожидается в Псковской области 8 февраля

8 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, возможен мокрый снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторинго окружающей среды.

Также, согласно прогнозу, в пятницу будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области составит от -4 до +1 градуса. Атмосферное давление - низкое.

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