Мокрый снег ожидается в Псковской области 8 февраля

11:39, 07 февраля 2019, ПАИ

8 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдёт небольшой снег, возможен мокрый снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского центра по гидрометеорологии и мониторинго окружающей среды.

Также, согласно прогнозу, в пятницу будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура по области составит от -4 до +1 градуса. Атмосферное давление - низкое.