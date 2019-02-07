Псковские росгвардейцы встретились с участниками боевых действий в Афганистане

16:17, 07 февраля 2019, ПАИ

Накануне 30-летия со Дня вывода советских войск из Афганистана в Управлении Росгвардии по Псковской области состоялась встреча личного состава с полковником милиции в отставке Виктором Чернышевым, майором милиции в отставке Геннадием Анисимовым и председателем Совета ветеранов управления Александром Тимофеевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Виктор Чернышев рассказал о своей службе в качестве старшего советника начальника уголовного розыска города Кабула. Он оказывал помощь местным правоохранителям в организации работы, выезжал на места преступлений и происшествий. За мужество и самоотверженность при выполнении интернационального долга полковник милиции Виктор Чернышев был награжден орденом Красной Звезды и орденом «Знак почета Афганской Республики».

Геннадий Анисимов был направлен в Афганистан 18-летним юношей, где достойно и мужественно исполнили свой воинский долг. Затем служил в органах внутренних дел, был начальником штаба ОМОН.

В завершение встречи руководители управления поблагодарили ветеранов, пожелали им долгих лет жизни и здоровья и вручили подарки.