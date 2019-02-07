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Общество

За злоупотребление свободой информации мировой суд оштрафовал двух учредителей СМИ Псковской области

В Псковской области по решению мирового суда оштрафованы два юридических лица - учредители СМИ.

Как стало известно Псковскому агентству информации, 7 февраля решением мирового суда ООО «Гражданская пресса», учредитель «Псковской ленты новостей», оштрафована на 200 тысяч рублей за злоупотребление свободой информации (статья 13.15 КоАП РФ).

6 февраля штраф по той же статье административного кодекса, но в размере 150 тысяч рублей получил ООО «Бумеранг», учредитель радиоканала «60 FM».

Напомним, в декабре 2018 года радиоканал получил предупреждение Роскомнадзора за публикацию, где псковский журналист высказала свое мнение, проанализировав ситуацию со взрывом в здании Архангельского УФСБ.

А «Псковская лента новостей» опубликовала расшифровку данного текста, которая затем была снята с публикации.

Отметим, что ранее Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области возбудило дело по части 2 статьи 205 УК РФ в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая подозревается в публичном оправдании терроризма, которое совершено с использованием средств массовой информации.

Добавим, 6 февраля в квартире Светланы Прокопьевой прошел обыск.

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